У Британії заарештовано четвертого фігуранта у справі про пожежу в будинку Стармера
Поліція Лондона заарештувала четвертого підозрюваного в рамках розслідування серії підпалів, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Reuters.
48-річного чоловіка затримали в лондонському аеропорту Станстед відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом, а потім заарештували за підозрою у змові про підпал з метою створення загрози життю.
Минулого місяця сталися три пов'язані між собою пожежі – в будинку на півночі Лондона, що належить Стармеру, в сусідньому будинку, де він раніше жив, та в автомобілі, який також раніше йому належав.
Наразі влада висунула звинувачення трьом чоловікам – двом українцям та одному громадянину Румунії – у зв'язку з пожежами. Жодному з них не було висунуто звинувачень за законами про тероризм або новим Законом про національну безпеку, який спрямований на боротьбу з діяльністю ворожих держав.
Трьох чоловіків віком від 21 до 34 років взяли під варту, і вони мають постати перед судом Олд-Бейлі в Лондоні 6 червня.
- Пожежа у будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію.
- 13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера.
- Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами авто, квартири та будинку, пов’язаних зі Стармером, могла стояти "ворожа держава".
- 17 травня повідомлялося про затримання другого підозрюваного, а 19 травня – третього.