У Британії заарештовано четвертого фігуранта у справі про пожежу в будинку Стармера

Кір Стармер (Фото: EPA)

Поліція Лондона заарештувала четвертого підозрюваного в рамках розслідування серії підпалів, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє Reuters.

48-річного чоловіка затримали в лондонському аеропорту Станстед відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом, а потім заарештували за підозрою у змові про підпал з метою створення загрози життю.

Минулого місяця сталися три пов'язані між собою пожежі – в будинку на півночі Лондона, що належить Стармеру, в сусідньому будинку, де він раніше жив, та в автомобілі, який також раніше йому належав.

Наразі влада висунула звинувачення трьом чоловікам – двом українцям та одному громадянину Румунії – у зв'язку з пожежами. Жодному з них не було висунуто звинувачень за законами про тероризм або новим Законом про національну безпеку, який спрямований на боротьбу з діяльністю ворожих держав.

Трьох чоловіків віком від 21 до 34 років взяли під варту, і вони мають постати перед судом Олд-Бейлі в Лондоні 6 червня.