FT: Британия проверяет причастность России к поджогам имущества, связанного со Стармером

Двум украинцам и гражданину Румынии предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь человека

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Британские службы безопасности расследуют, может ли Россия быть причастной к трем поджогам имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Медиа напомнило, что двум украинцам и гражданину Румынии предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь человека. Полиция утверждает, что трое мужчин вступили в сговор с "другими неизвестными лицами".

Собеседники FT рассказали, что британские чиновники расследуют, могли ли россияне завербовать мужчин, обвиняемых в поджогах. Они добавили, что сейчас обсуждается, как лучше реагировать, если это так.

Один чиновник предупредил, что многие разные версии событий все еще расследуются, и на данном этапе ничто не исключено.

Полиция Лондона отказалась дать комментарии по поводу причастности России. Спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос FT о комментарии.

Британия была одним из самых решительных сторонников Украины при администрациях консерваторов и лейбористов.

Даже если британские правоохранители придут к выводу, что к поджогам причастна Россия, это не обязательно означает, что их заказал Кремль или что подозреваемые знали о какой-либо причастности Москвы, отметили журналисты.

Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения. В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию.

13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера.

На следующий день правоохранители сообщили, что расследуют возможность того, что за поджогами авто, квартиры и дома, связанных со Стармером, могло стоять "враждебное государство".

17 мая сообщалось о задержании второго подозреваемого, а 19 мая – об аресте третьего подозреваемого.