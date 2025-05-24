FT: Британія перевіряє причетність Росії до підпалів майна, пов’язаного зі Стармером

Двом українцям і громадянину Румунії висунуто звинувачення у змові з метою скоєння підпалу з наміром наразити на небезпеку життя людини

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Британські служби безпеки розслідують, чи може Росія бути причетною до трьох підпалів майна, пов'язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Медіа нагадало, що двом українцям і громадянину Румунії висунуто звинувачення у змові з метою скоєння підпалу з наміром наразити на небезпеку життя людини. Поліція стверджує, що троє чоловіків вступили в змову з "іншими невідомими особами".

Співрозмовники FT розповіли, що британські посадовці розслідують, чи могли росіяни завербувати чоловіків, звинувачених у підпалах. Вони додали, що зараз обговорюється, як найкраще реагувати, якщо це так.

Один урядовець попередив, що багато різних версій подій все ще розслідуються, і на цьому етапі нічого не виключено.

Поліція Лондона відмовилася дати коментарі щодо причетності Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит FT про коментар.

Британія була одним із найрішучіших прихильників України за часів адміністрацій консерваторів та лейбористів.

Навіть якщо британські правоохоронці дійдуть висновку, що до підпалів причетна Росія, це не обов'язково означатиме, що їх замовив Кремль або що підозрювані знали про будь-яку причетність Москви, зазначили журналісти.

Пожежа у будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію.

13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера.

Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами авто, квартири та будинку, пов’язаних зі Стармером, могла стояти "ворожа держава".

17 травня повідомлялося про затримання другого підозрюваного, а 19 травня – про арешт третього підозрюваного.