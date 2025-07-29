В Польше задержали 32 человека по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами
В Польше задержали 32 человека, которых подозревают в причастности к диверсиям и нападениям по заказу российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время заседания правительства, передает Onet.
По словам Туска, эти подозрения подтверждены конкретными доказательствами, однако он не привел подробностей.
Один из задержанных уже осужден и находится в тюрьме. Среди задержанных – граждане Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.
По словам Туска, этот список не является исчерпывающим.
"Дестабилизация на границах, попытки парализовать работу наших служб тесно связаны с радикальными диверсионными действиями – поджогами, избиениями", – сказал Туск.
Он добавил, что обратился к соответствующим министрам с просьбой принять еще более интенсивные меры для предотвращения рисков и разоблачения всех виновных в актах саботажа в Польше.
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