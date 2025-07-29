В Польше задержали 32 человека по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Дональд Туск (Фото: EPA)

В Польше задержали 32 человека, которых подозревают в причастности к диверсиям и нападениям по заказу российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время заседания правительства, передает Onet.

По словам Туска, эти подозрения подтверждены конкретными доказательствами, однако он не привел подробностей.

Один из задержанных уже осужден и находится в тюрьме. Среди задержанных – граждане Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.

По словам Туска, этот список не является исчерпывающим.

"Дестабилизация на границах, попытки парализовать работу наших служб тесно связаны с радикальными диверсионными действиями – поджогами, избиениями", – сказал Туск.

Он добавил, что обратился к соответствующим министрам с просьбой принять еще более интенсивные меры для предотвращения рисков и разоблачения всех виновных в актах саботажа в Польше.