В Польше обезвредили дрон, летавший над президентским дворцом и зданиями правительства

Задержаны два гражданина Беларуси, польская полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Варшаве

Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

В Польше нейтрализовали беспилотник, который летал над правительственными зданиями, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Недавно Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер", – рассказал политик.

По его словам, задержаны двое граждан Беларуси.

Польская полиция расследует обстоятельства инцидента, подытожил Туск.

Бельведерский дворец — одна из резиденций польского президента. Он и улица Парковая расположены недалеко друг от друга в столице страны Варшаве. Рядом с ними также находится российское посольство.

