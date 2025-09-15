В Польше обезвредили дрон, летавший над президентским дворцом и зданиями правительства
В Польше нейтрализовали беспилотник, который летал над правительственными зданиями, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.
"Недавно Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер", – рассказал политик.
По его словам, задержаны двое граждан Беларуси.
Польская полиция расследует обстоятельства инцидента, подытожил Туск.
Бельведерский дворец — одна из резиденций польского президента. Он и улица Парковая расположены недалеко друг от друга в столице страны Варшаве. Рядом с ними также находится российское посольство.
