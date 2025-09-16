В Польше арестовали украинца и беларуску за запуск дронов над правительственными зданиями

В инциденте с запуском БпЛА в Варшаве на нынешнем этапе правоохранители усматривают нарушение авиационного законодательства, а не шпионаж

Бельведерский дворец в Варшаве (Фото: Robert Drózd)

15 сентября за запуск беспилотника над Бельведерским дворцом, одной из резиденций президента Польши, и правительственными зданиями в Варшаве задержали граждан Украины и Беларуси. Об этом сообщил представитель координатора специальных служб Польши Яцек Добржинский, передаёт телеканал TVN24.

Чиновник отметил, что сотрудники Службы государственной охраны "действовали очень пристально и быстро, обнаружив лиц, которые были операторами этого дрона".

"Это молодая беларуска и ее коллега из Украины возрастом двадцать с чем-то лет. Эти лица были непосредственно задержаны сотрудниками Службы государственной охраны. Было сообщено в полицию, которая также прибыла на место и взяла этих лиц под стражу", – рассказал Добржинский.

Медиа узнало, что по этому делу задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя беларуска – эту информацию подтвердила полиция. Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщал о задержании двух граждан Беларуси.

Также пресс-секретарь сообщил, что задержанные "дают объяснения непосредственно в полицейском участке", а сотрудники спецслужбы Агентство внутренней безопасности Польши "держат руку на пульсе и также проверяют, чем руководствовались эти лица, запуская дрон в запретной зоне".

На вопрос, известно ли уже, как задержанные объясняли свои действия, Добржинский ответил, что не знает. Он отметил, что продолжаются следственные действия.

В то же время чиновник подчеркнул: "Мы опровергаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На этом этапе никто не может однозначно утверждать этого".

"Это молодые люди, возможно, это было следствием неосмотрительности, возможно, незнания, возможно, того, что они хотели снять какой-то фильм здесь, над [парком Королевские] Лазенки. Тем более, что они были в Лазенковом парке и оттуда запускали этот дрон", – добавил спикер.

Правоохранители "проводят мероприятия" по этому делу согласно одной из статей закона об авиации, сообщила коммуникационщица полиции Варшавы Эдита Адамус. По такой квалификации фигурантам может грозить до пяти лет тюрьмы.

"На этом этапе доказательства и обстоятельства происшествия свидетельствуют о нарушении правил авиационного законодательства, а не о совершении преступления шпионажа", – отметил представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Антони Скиба, добавив, что ведомство ожидает передачу материалов дела 17 сентября.