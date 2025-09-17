Польща депортує 21-річного українця, який керував дроном над урядовими будівлями
Польща депортує 21-річного українця, що пілотував дрон над центром Варшави в районі урядових будівель. Про це повідомило медіа Polsat News.

Громадянина України передали Прикордонній службі з запитом на депортацію. Його 17-річну супутницю допитали як свідка та відпустили.

Заява надіслана на підставі закону про іноземців, який передбачає депортацію, коли "це потрібно з міркувань оборони чи безпеки держави, охорони громадської безпеки та порядку чи інтересів Польщі".

Українця звинуватили у порушенні правил повітряного руху, за що передбачене покарання до п'яти років ув'язнення. Він добровільно заплатив штраф у розмірі 4000 злотих.

Доказів шпигунства або замовлення іноземних служб не знайдено. Агентство внутрішньої безпеки виключило зв'язки з ворожими суб'єктами.

