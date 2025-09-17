Польша депортирует украинца, который управлял дроном над правительственными зданиями

17-летнюю гражданку Беларуси, которая была вместе с украинцем, допросили как свидетеля и отпустили

Граница Украины и Польши (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Польша депортирует 21-летнего украинца, пилотировавшего дрон над центром Варшавы в районе правительственных зданий. Об этом сообщило медиа Polsat News.

Гражданина Украины передали Пограничной службе с запросом на депортацию. Его 17-летнюю спутницу допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Заявление направлено на основании закона об иностранцах, который предусматривает депортацию, когда "это нужно из соображений обороны или безопасности государства, охраны общественной безопасности и порядка или интересов Польши".

Украинца обвинили в нарушении правил воздушного движения, за что предусмотрено наказание до пяти лет заключения. Он добровольно заплатил штраф в размере 4000 злотых.

Доказательств шпионажа или заказа иностранных служб не найдено. Агентство внутренней безопасности исключило связи с враждебными субъектами.

Вечером 15 сентября Туск сообщил, что в Варшаве был нейтрализован беспилотник, который летал над Бельведерским дворцом и правительственными зданиями. Инцидент произошел через пять дней после российской дроновой атаки по Польше.

16 сентября стало известно, что польские правоохранители задержали 21-летнего украинца и 17-летнюю беларуску.