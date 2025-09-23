Дроны в Дании. В полиции заявили, что беспилотниками управлял "компетентный оператор"
Датская полиция сообщила, что дронами, из-за которых 22 сентября пришлось временно закрывать аэропорт Копенгагена, управлял "компетентный оператор". Об этом пишет Reuters со ссылкой на начальника датской полиции Йенса Йесперсена.
"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор. Это человек, который имеет возможности, желание и инструменты, чтобы продемонстрировать свои способности таким образом", – заявил Йесперсен журналистам.
Он отметил, что пока рано говорить о возможной связи между инцидентами в Дании и Норвегии. Он пояснил, что дроны в Дании появлялись с нескольких направлений, включали и выключали свет, а затем исчезли через несколько часов.
В ночь на 22 сентября дроны заметили в воздушном пространстве возле аэропортов Копенгагена и Осло, что заставило закрыть оба аэропорта на несколько часов. Это привело к перенаправлению рейсов и создало трудности для десятков тысяч пассажиров.
По данным властей, аэропорт Копенгагена закрывали на четыре часа после появления двух или трех крупных дронов. В Осло полеты остановили на три часа после двух зафиксированных случаев.
23 сентября стало известно, что из-за инцидента Копенгаген перенаправил 31 рейс, что повлекло задержку или отмену около 100 рейсов и повлияло на поездки примерно 20 000 пассажиров.
- Вечером 15 сентября премьер Польши сообщил, что в Варшаве был нейтрализован беспилотник, который летал над Бельведерским дворцом, одной из президентских резиденций, и правительственными зданиями. Инцидент произошел через пять дней после российской дроновой атаки на Польшу.
- 16 сентября стало известно, что польские правоохранители задержали 21-летнего украинца и 17-летнюю беларуску. Впоследствии Варшава решила депортировать задержанного гражданина Украины.
Комментарии (0)