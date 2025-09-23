Дрони в Данії. У поліції заявили, що безпілотниками керував "компетентний оператор"

Правоохороонці в Копенгагенському аеропорту 22 вересня 2025 року (Фото: STEVEN KNAP / EPA)

Данська поліція повідомила, що дронами, через які 22 вересня довелося тимчасово закривати аеропорт Копенгагена, керував "компетентний оператор". Про це пише Reuters із посиланням на начальника данської поліції Йенса Єсперсена.

"Ми дійшли висновку, що це був, як ми би сказали, досвідчений оператор. Це людина, яка має можливості, бажання та інструменти, щоб продемонструвати свої здібності таким чином", – заявив Єсперсен журналістам.

Він зазначив, що наразі зарано говорити про можливий зв’язок між інцидентами в Данії та Норвегії. Він пояснив, що дрони у Данії з’являлися з кількох напрямків, вмикали та вимикали світло, а потім зникли через кілька годин.

У ніч проти 22 вересня дрони помітили в повітряному просторі біля аеропортів Копенгагена та Осло, що змусило закрити обидва летовища на кілька годин. Це призвело до перенаправлення рейсів та створило труднощі для десятків тисяч пасажирів.

За даними влади, аеропорт Копенгагена закривали на чотири години після появи двох або трьох великих дронів. В Осло польоти зупинили на три години після двох зафіксованих випадків.

23 вересня стало відомо, що через інцидент Копенгаген перенаправив 31 рейс, що спричинило затримку чи скасування близько 100 рейсів і вплинуло на поїздки приблизно 20 000 пасажирів.