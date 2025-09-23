Дания намерена принять новые инициативы, чтобы защититься от атак БпЛА – Минобороны страны
Троэльс Лунд Поульсен (Фото: x.com/troelslundp)

Дания должна быть лучше подготовлена к будущим вероятным угрозам беспилотников. Уже закуплено некоторое необходимое оборудование, сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.

"Нам придется принять новые политические инициативы для защиты нашей инфраструктуры, в том числе критически важной", – сказал он.

По словам датского министра, инициативы могут включать новое оборудование для глушения или изучение опыта Украины, которая, по как отметил Поульсен, имеет большой опыт борьбы с беспилотниками в воздухе.

Министр подчеркнул, что Дания уже закупила различное оборудование для предотвращения атак беспилотников. Однако какое, он раскрывать не стал.

"У армии и полиции широкий спектр возможностей, но по понятным причинам я не буду подробно о них здесь рассказывать", – сказал Поульсен.

На вопрос журналистов о том, почему дронам разрешили летать четыре часа над аэропортом в Копенгагене и не принимали против них никаких действий, датский министр ответил, что не обладает такой информацией.

"Прежде всего, нам нужно составить план того, что именно произошло. У меня таких знаний нет, может, у вас и есть, но у меня – нет", – цитирует его TV2.

дронданияТроэльс Лунд Поульсен