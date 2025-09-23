Дания намерена принять новые инициативы, чтобы защититься от атак БпЛА – Минобороны страны

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: x.com/troelslundp)

Дания должна быть лучше подготовлена к будущим вероятным угрозам беспилотников. Уже закуплено некоторое необходимое оборудование, сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.

"Нам придется принять новые политические инициативы для защиты нашей инфраструктуры, в том числе критически важной", – сказал он.

По словам датского министра, инициативы могут включать новое оборудование для глушения или изучение опыта Украины, которая, по как отметил Поульсен, имеет большой опыт борьбы с беспилотниками в воздухе.

Министр подчеркнул, что Дания уже закупила различное оборудование для предотвращения атак беспилотников. Однако какое, он раскрывать не стал.

"У армии и полиции широкий спектр возможностей, но по понятным причинам я не буду подробно о них здесь рассказывать", – сказал Поульсен.

На вопрос журналистов о том, почему дронам разрешили летать четыре часа над аэропортом в Копенгагене и не принимали против них никаких действий, датский министр ответил, что не обладает такой информацией.

"Прежде всего, нам нужно составить план того, что именно произошло. У меня таких знаний нет, может, у вас и есть, но у меня – нет", – цитирует его TV2.

Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday. pic.twitter.com/IeosEuRd7n — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025