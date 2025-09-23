Данія має намір ухвалити нові ініціативи, щоб захиститися від атак БпЛА – Міноборони країни

Троельс Лунд Поульсен (Фото: x.com/troelslundp)

Данія має бути краще підготовлена до майбутніх імовірних загроз безпілотників. Уже закуплено деяке необхідне обладнання, повідомив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, передає DR.

"Нам доведеться прийняти нові політичні ініціативи для захисту нашої інфраструктури, зокрема критично важливої", – сказав він.

За словами данського міністра, ініціативи можуть включати нове обладнання для глушіння або вивчення досвіду України, яка, як зазначив Поульсен, має великий досвід боротьби з безпілотниками в повітрі.

Міністр наголосив, що Данія вже закупила різне обладнання для запобігання атакам безпілотників. Однак яке, він розкривати не став.

"В армії та поліції широкий спектр можливостей, але зі зрозумілих причин я не буду детально про них тут розповідати", – сказав Поульсен.

На запитання журналістів про те, чому дронам дозволили літати чотири години над аеропортом у Копенгагені й не вживали проти них ніяких дій, данський міністр відповів, що не володіє такою інформацією.

"Перш за все нам потрібно скласти план того, що саме сталося. У мене таких знань немає, може, у вас і є, але у мене – немає", – цитує його TV2.

Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday. pic.twitter.com/IeosEuRd7n — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025