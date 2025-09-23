У Данії не виключили, що найбільший аеропорт країни паралізувала Росія

Глава данського уряду не може відкинути, що інцидент з дронами здійснила Москва

Метте Фредеріксен (Фото: Emil Nicolai Helms / EPA)

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не виключила, що це Росія дронами заблокувала найбільший аеропорт її країни 22 вересня. Слова політикині передає данський суспільний мовник DR.

"Я, у всякому разі, не можу жодним чином відкинути, що це Росія", – заявила посадовиця.

Фредеріксен нагадала, що "ми бачимо низку гібридних атак, саботажу та спроб саботажу".

Наразі данська влада розслідує, що саме сталося у країні, додала прем'єрка.

Тим часом міністр оборони королівства Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія має бути краще підготовлена до ймовірних майбутніх загроз БпЛА – й уже придбано деяке відповідне обладнання.