У Данії не виключили, що найбільший аеропорт країни паралізувала Росія
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не виключила, що це Росія дронами заблокувала найбільший аеропорт її країни 22 вересня. Слова політикині передає данський суспільний мовник DR.
"Я, у всякому разі, не можу жодним чином відкинути, що це Росія", – заявила посадовиця.
Фредеріксен нагадала, що "ми бачимо низку гібридних атак, саботажу та спроб саботажу".
Наразі данська влада розслідує, що саме сталося у країні, додала прем'єрка.
Тим часом міністр оборони королівства Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія має бути краще підготовлена до ймовірних майбутніх загроз БпЛА – й уже придбано деяке відповідне обладнання.
- Ввечері 22 вересня найбільший аеропорт Данії "Каструп" був паралізований через безпілотники, зафіксовані у районі летовища. Також у сусідній Норвегії було затримано двох осіб за проліт дронів над забороненою зоною у центрі столиці, зокрема над фортецею, де розташовано офіс прем'єра, штаб армії та Міноборони країни.
- Наступного дня данська поліція заявила, що БпЛА, які блокували аеропорт, керував "компетентний оператор".
