Зеленский передал Дании детали от разведки насчет инцидентов с дронами над королевством

Руководитель Украины назвал инциденты с БпЛА в датском небе неслучайными и связал их с Москвой

зеленський фредеріксен Liselotte Sabroe EPA

Президент Владимир Зеленский поделился информацией украинской разведки относительно инцидентов с дронами в Дании с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Об этом глава Украины сообщил в своих соцсетях.

"Конечно, говорили о ситуации с дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Поделился деталями от нашей разведки", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что они и Фредериксен "одинаково понимают", что на фоне инцидентов с беспилотниками Украина и Дания должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство: "Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством".

Позже, в вечернем обращении, президент назвал инциденты с этими БпЛА неслучайными и связал их с Москвой.

"Россия пытается переделать Европу под себя – под свое представление о жизни. А это такое представление, которое не понравится ни одному европейцу, кроме тех, конечно, кого Россия коррумпировала. Поэтому противодействие – оно нужно. Совместные действия – они нужны. Совместная защита возможна", – акцентировал глава государства.

Также, добавил Зеленский, они с Фредериксен обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который состоится на следующей неделе в Дании: "Согласовали встречи с партнерами, готовимся к дипломатической работе".