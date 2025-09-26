Зеленский передал Дании детали от разведки насчет инцидентов с дронами над королевством
Президент Владимир Зеленский поделился информацией украинской разведки относительно инцидентов с дронами в Дании с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Об этом глава Украины сообщил в своих соцсетях.
"Конечно, говорили о ситуации с дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Поделился деталями от нашей разведки", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что они и Фредериксен "одинаково понимают", что на фоне инцидентов с беспилотниками Украина и Дания должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство: "Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством".
Позже, в вечернем обращении, президент назвал инциденты с этими БпЛА неслучайными и связал их с Москвой.
"Россия пытается переделать Европу под себя – под свое представление о жизни. А это такое представление, которое не понравится ни одному европейцу, кроме тех, конечно, кого Россия коррумпировала. Поэтому противодействие – оно нужно. Совместные действия – они нужны. Совместная защита возможна", – акцентировал глава государства.
Также, добавил Зеленский, они с Фредериксен обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который состоится на следующей неделе в Дании: "Согласовали встречи с партнерами, готовимся к дипломатической работе".
- В ночь на 26 сентября власти Дании снова закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга из-за угрозы вражеских беспилотников. Премьер страны назвала атаки БпЛА гибридной войной, а виновника этого – трус. Ранее Фредериксен не исключала, что за инцидентами стоит Россия.
- В этот же день Дания анонсировала военную помощь для Украины на $407 млн.
- Вечером стало известно, что над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн, что на севере граничит с Данией, заметили неизвестные беспилотники.
