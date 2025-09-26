Дания выделит пакет военной помощи Украине на более чем $400 млн

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Emil Helms/EPA)

Дания в рамках 27-го пакета военной помощи для Украины выделит 2,6 млрд датских крон, что эквивалентно более $407 млн. Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

В пятницу, 26 сентября, министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен проинформировал Комитет по внешней политике о 27-м пакете помощи.

Он предусматривает пожертвования через украинскую оборонную промышленность на сумму почти 1,6 млрд крон, что эквивалентно $250 млн. Кроме того, около миллиарда крон ($156,6 млн) выделено на ряд других пожертвований.

"Мы знаем, что в украинской оборонной промышленности до сих пор есть неиспользованные мощности. Поэтому сегодня мы выделяем дополнительно почти 1,6 млрд крон на так называемую датскую модель", – сказал министр.

В целом Дания предусмотрела около 5,9 млрд крон (более $920 млн) на датскую модель в период с 2024 по 2027 год. В настоящее время приняты обязательства по пожертвованиям на общую сумму около 18,5 млрд крон ($2,9 млрд) в рамках датской модели с 2024 по 2027 год. Во многом это стало возможным благодаря вкладу союзников, особенно из Европейского Союза.