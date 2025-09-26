Еврокомиссар по вопросам обороны рассказал о технологиях, необходимых для "Стены дронов"

Андрюс Кубилюс (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Европе нужно развивать дополнительные возможности для борьбы с проникновением российских беспилотников. Об этом на брифинг по проекту "Стена дронов" сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Он подтвердил, что сбивать истребителями беспилотники – достаточно дорого. Поэтому Европа должна перенять опыт Украины в этой сфере.

"И действительно, когда мы сравниваем, как украинцы борются с проникновением дронов и какие у нас есть возможности, то можем четко констатировать: нам нужно развивать дополнительные возможности, которых нам, возможно, пока не хватает", – сказал Кубилюс.

Во-первых, Европе нужно совершенствовать системы обнаружения. Ведь сейчас хорошо обнаруживают истребители и ракеты, но требуется дополнительное оборудование для малых БпЛА, летящих низко.

"Существуют решения от разных производителей, как в Европе, так и за ее пределами. Я считаю, что эта способность должна быть нашим приоритетом – создать сеть детекторов; различные эксперты знают, какие именно детекторы нам нужны и где их следует размещать", — акцентировал чиновник, добавив, что выявление критически важно.

Во-вторых, необходимо думать о способах уничтожения целей в воздухе, если они заходят в воздушное пространство Европейского Союза. В этом контексте Кубилюс упомянул о средствах радиоэлектронной борьбы для глушения БпЛА, отметив опыт Украины.

"На поле боя в Украине мы видим, что перехватчики для дронов становятся очень эффективными – эти возможности быстро развиваются, и нам нужно продумать, как интегрировать их в нашу оборону", – сказал он.

Также еврокомиссар упомянул о зенитной артиллерии, пулеметах на вооружении мобильных огневых групп, что Украина также применяет. Он констатировал, что некоторые страны могут применять вертолеты и истребители, но "вопрос в цене". По его мнению, решение нужно принимать непосредственно на месте, прежде чем выпускать ракету, стоимостью в миллионы, чтобы сбить дрон за $10 000.

"И последнее – мы должны смотреть в будущее, потому что публично объявляется, что некоторые страны и отрасли начинают искать совершенно новые инструменты, например, лазеры для борьбы с дронами. Если такая технология появится, нам также надо быть готовыми ее использовать", – резюмировал комиссар.

15 сентября Кубилюс заявил, что европейским странам необходимо перенять многие вещи из украинского опыта противодействия беспилотникам РФ при развитии собственной "Стены дронов".

18 сентября чиновник отмечал, что некоторые публичные оценки аналитиков предполагают, что построить "Стену дронов" можно в течение года.