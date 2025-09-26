Еврокомиссар по вопросам обороны рассказал о технологиях, необходимых для "Стены дронов"
Европе нужно развивать дополнительные возможности для борьбы с проникновением российских беспилотников. Об этом на брифинг по проекту "Стена дронов" сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Он подтвердил, что сбивать истребителями беспилотники – достаточно дорого. Поэтому Европа должна перенять опыт Украины в этой сфере.
"И действительно, когда мы сравниваем, как украинцы борются с проникновением дронов и какие у нас есть возможности, то можем четко констатировать: нам нужно развивать дополнительные возможности, которых нам, возможно, пока не хватает", – сказал Кубилюс.
Во-первых, Европе нужно совершенствовать системы обнаружения. Ведь сейчас хорошо обнаруживают истребители и ракеты, но требуется дополнительное оборудование для малых БпЛА, летящих низко.
"Существуют решения от разных производителей, как в Европе, так и за ее пределами. Я считаю, что эта способность должна быть нашим приоритетом – создать сеть детекторов; различные эксперты знают, какие именно детекторы нам нужны и где их следует размещать", — акцентировал чиновник, добавив, что выявление критически важно.
Во-вторых, необходимо думать о способах уничтожения целей в воздухе, если они заходят в воздушное пространство Европейского Союза. В этом контексте Кубилюс упомянул о средствах радиоэлектронной борьбы для глушения БпЛА, отметив опыт Украины.
"На поле боя в Украине мы видим, что перехватчики для дронов становятся очень эффективными – эти возможности быстро развиваются, и нам нужно продумать, как интегрировать их в нашу оборону", – сказал он.
Также еврокомиссар упомянул о зенитной артиллерии, пулеметах на вооружении мобильных огневых групп, что Украина также применяет. Он констатировал, что некоторые страны могут применять вертолеты и истребители, но "вопрос в цене". По его мнению, решение нужно принимать непосредственно на месте, прежде чем выпускать ракету, стоимостью в миллионы, чтобы сбить дрон за $10 000.
"И последнее – мы должны смотреть в будущее, потому что публично объявляется, что некоторые страны и отрасли начинают искать совершенно новые инструменты, например, лазеры для борьбы с дронами. Если такая технология появится, нам также надо быть готовыми ее использовать", – резюмировал комиссар.
- 15 сентября Кубилюс заявил, что европейским странам необходимо перенять многие вещи из украинского опыта противодействия беспилотникам РФ при развитии собственной "Стены дронов".
- 18 сентября чиновник отмечал, что некоторые публичные оценки аналитиков предполагают, что построить "Стену дронов" можно в течение года.
