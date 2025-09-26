Сырский объявил о создании нового рода войск в Воздушных силах ВСУ

Сейчас идет активная подготовка, увеличивается личный состав и оснащение

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

В Украине создают новый род войск в Воздушных силах – беспилотные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

По его словам, процесс уже идет. Речь идет о дронах-перехватчиках отечественного и иностранного производства, которые уничтожают российские "шахеды" с высокой эффективностью – 70% и более.

"Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами", – отметил главком.

По словам Сырского, на фронте уже применяют дроны-перехватчики. Также Силы обороны увеличивают количество радиолокационных станций, наращивают численность и готовят персонал.

"Этот процесс в разгаре, если можно так сказать", – подчеркнул Сырский.