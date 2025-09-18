Вскоре Украина сможет использовать не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки – Шмыгаль

Для противодействия 800 российским беспилотникам нужно иметь минимум тысячу перехватчиков, заявил министр

Денис Шмыгаль (Фото: Минобороны)

Скоро Украина сможет применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак, заявил министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камыш, передает Суспільне.

Чиновник отметил, что Россия уже использует 800 беспилотников за ночь, и поэтому Украине нужно иметь минимум 1000 перехватчиков в сутки.

Читайте также Новое звено ПВО. Смогут ли зенитные дроны закрыть небо над Украиной

"Этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован", – заявил Шмыгаль.

По его словам, само производство дронов не является проблемой – зато сложность заключается в наличии наземных комплексов управления, радаров и других элементов, использующих для наведения искусственный интеллект.

"Это большой комплекс, и его имплементация отнимает немного времени. Но мы уверенно, согласно графику, движемся к этой цели", – подытожил чиновник.