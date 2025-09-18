Незабаром Україна зможе використовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу – Шмигаль

Для протидії 800 російським безпілотникам потрібно мати мінімум тисячу перехоплювачів, заявив міністр

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Скоро Україна матиме змогу застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак, заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Про це він розповів під час спільної пресконференції з польським колегою Владиславом Косіняк-Камишем, передає Суспільне.

Чиновник зазначив, що Росія вже використовує 800 безпілотників за ніч, й відтак Україні потрібно мати мінімум 1000 перехоплювачів на добу.

"Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований", – заявив Шмигаль.

За його словами, саме виробництво дронів не є проблемою – натомість складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, що використовують для наведення штучний інтелект.

"Це великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі", – підсумував чиновник.