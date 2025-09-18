Незабаром Україна зможе використовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу – Шмигаль
Скоро Україна матиме змогу застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак, заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Про це він розповів під час спільної пресконференції з польським колегою
Чиновник зазначив, що Росія вже використовує 800 безпілотників за ніч, й відтак Україні потрібно мати мінімум 1000 перехоплювачів на добу.
"Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований", – заявив Шмигаль.
За його словами, саме виробництво дронів не є проблемою – натомість складність полягає у наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, що використовують для наведення штучний інтелект.
"Це великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі", – підсумував чиновник.
- У червні головком ЗСУ Сирський повідомив, що основною проблемою для ефективного використання дронів-перехоплювачів є вкрай мала кількість радарів на озброєнні Повітряних сил: "В наявності – одиниці, а треба – сотні".
- У вересні президент Зеленський заявив, що для протидії 800 російським "шахедам" потрібно 1600 перехоплювачів.
