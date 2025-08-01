Міноборони почало контрактувати перехоплювачі проти "шахедів" у травні 2025-го – чи могло раніше
Міністерство оборони почало процес контрактування дронів-перехоплювачів проти "шахедів" РФ у травні 2025 року, йдеться у відповіді на запит LIGA.net від державного підприємства МО "Агенція оборонних закупівель".
"Контрактування дронів-перехоплювачів [для протидії російським атакам "шахедів" та інших ударних БпЛА] Агенцією розпочато в травні 2025 року", – повідомили у відомстві МО, яке відповідає за закупівлю зброї для українських військових.
Водночас там відмовили назвати, яку саме модель або моделі таких перехоплювачів АОЗ законтрактувала вперше, оскільки ця інформація під грифом "для службового користування".
Також, додали LIGA.net в Агенції, станом на 30 липня 2025 року вона уклала державних контрактів на перехоплювачі на суму 3,34 млрд грн.
Загалом контрактів чотири, три – укладено в липні
23 липня новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що укладено чотири державні контракти з виробниками дронів-перехоплювачів.
Керівник АОЗ Арсен Жумаділов того ж дня заявляв, що, зокрема, три контракти були укладені 22 липня.
За даними громадської організації "Центр протидії корупції", перший з чотирьох контрактів було укладено наприкінці червня.
Чи можна було законтрактувати раніше
Дрони-перехоплювачі почали використовуватися Силами оборони з літа 2024 року, пояснював у статті для LIGA.net воєнний аналітик Валентин Бадрак, зауважувавши, що такі перехоплення переважно стосувались розвіддронів РФ, оскільки БпЛА типу Shahed значно складніше перехопити.
Перше відео, як український безпілотник успішно збиває Shahed, з'явилось у травні 2025 року – йдеться про дрон-перехоплювач Sting ("Жало"), створений групою "Дикі шершні".
Збір коштів на виготовлення перехоплювачів Sting "Шершні" уперше оголосили наприкінці жовтня 2024 року.
"Тож якби в держави був єдиний центр ухвалення рішень щодо розвитку всіх безпілотних систем та суміжних інноваційних рішень, а також в режимі воєнного часу працювали оборонне й промислове міністерства, міста України не зіткнулися б влітку 2025 року із руйнуванням житлових масивів Росією", – висловлював думку для LIGA.net Бадрак.
- На початку липня керівник Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що аналіз розвідувальних даних свідчить: Росія зможе застосовувати для ударів по Україні понад 1000 "шахедів" на добу.
- Наприкінці липня президент Зеленський повідомляв, що затверджено план вийти на застосування 500-1000 дронів-перехоплювачів на добу для збиття безпілотників РФ.
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