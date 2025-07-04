"Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих". Мадяр попередив, що РФ запускатиме 1000 "шахедів" на добу

Мадяр (Фото: Telegram-канал Олександра Сирського)

Аналіз розвідувальних даних свідчить, що Росія зможе застосовувати для ударів по Україні понад 1000 "шахедів" на добу. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт (Мадяр) Бровді.

"Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного "шахеда", усі варіанти вдосконалення котрого ми оперативно не передбачимо. Буде і 1000 одиниць на добу, і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих", – написав Мадяр.

Він додав, що стосовно заходів щодо протидії "шахедам" коментувати нічого не буде.

За словами командувача СБС, все, що було доречним анонсувати, вже підсвічене офіційними джерелами.