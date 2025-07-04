"Анализ разведданных". Мадяр предупредил, что РФ будет запускать 1000 "шахедов" в день

Командующий СБС делает вывод об усилении дроновых ударов со стороны РФ на основе данных разведки

Мадяр (Фото: Telegram-канал Александра Сырского)

Анализ разведывательных данных свидетельствует о том, что Россия сможет использовать более 1000 "шахедов" в день для ударов по Украине. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт (Мадяр) Броуди.

"Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но повсюду достигаемого "шахеда", все варианты совершенствования которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в день, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных", – написал Мадяр.

Он добавил, что по мерам противодействия "шахедам" комментировать ничего не будет.

По словам командующего СБС, все, что было уместно анонсировать, уже освещено официальными источниками.