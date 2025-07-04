"Анализ разведданных". Мадяр предупредил, что РФ будет запускать 1000 "шахедов" в день
Анализ разведывательных данных свидетельствует о том, что Россия сможет использовать более 1000 "шахедов" в день для ударов по Украине. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт (Мадяр) Броуди.
"Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но повсюду достигаемого "шахеда", все варианты совершенствования которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в день, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных", – написал Мадяр.
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Он добавил, что по мерам противодействия "шахедам" комментировать ничего не будет.
По словам командующего СБС, все, что было уместно анонсировать, уже освещено официальными источниками.
- 7 июня 2025 года Игнат сообщил, что Россия уже использует до 500 дронов за ночь против Украины и увеличивает производство беспилотников.
- 9 июня ГУР сообщало, что Россия наращивает производство "шахедов" и дронов-имитаторов, планируя изготовить 68 000 единиц в этом году. В 2024 году оккупанты произвели в три раза меньше, чем планируют в текущем.