Шмигаль не має претензій до глав агенцій із закупівлі зброї та забезпечення тилу ЗСУ
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль наразі не має претензій до глави Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсена Жумаділова та в.о. очільника Державного оператору тилу (ДОТ) Андрія Созанського. Таку заяву він зробив в інтерв'ю українській службі британського BBC News.
"Коли я заходив на посаду міністра оборони, я сказав, що ми зосередимося на трьох питаннях. Перше, і ключове, – це люди. Друге – це система. Про систему ми з вами частково вже говорили – треба налагодити роботу міністерства, щоб воно працювало як годинник. І, третє, закупівлі зброї – це АОЗ, і на сьогодні воно стоїть на певних рейках. Арсен Жумаділов призначений відповідно до всіх необхідних процедур. Робота йде", – заявив чиновник.
Шмигаль заявив, що нарікань до стабільності забезпечення війська немає.
"Завжди можуть бути нюанси, може бути людський фактор десь в окремих випадках, але на 99% все працює сьогодні більш-менш відлагоджено в АОЗ і в ДОТ. Відповідно, з цього я роблю висновок, що керівник, команда, які там сьогодні працюють, рухаються в правильному напрямку", – розповів керівник МО.
Водночас, додав він, реформа агенцій триватиме, й Міноборони дивитиметься, "де можна ще покращити, де можна знизити ціни без зниження якості, де можна підвищити якість без підвищення цін".
За словами міністра, якщо він матиме нарікання до роботи Жумаділова, то він їх висловлюватиме, проте зараз "на вході" у нього немає критичних зауважень до керівництва АОЗ і ДОТ.
"Далі будемо вивчати та дивитись по роботі, як рухатиметься процес", – підсумував Шмигаль.
- Попередній міністр оборони, а нині секретар РНБО, Умєров стикався з критикою щодо роботи закупівельних агенцій МО. Зокрема, аналітик Бадрак у статті для LIGA.net повідомляв, що в України є власний ЗРК протиповітряної оборони приватної розробки, але його серійне виробництво гальмується через позицію АОЗ. Натомість у відомстві відповіли, що закуповують ППО і в українських виробників.
- У цьому ж тексті експерт заявив, що Міноборони марнує шанси щодо посилення протиповітряної оборони, які надають західні партнери, й навів два відповідні кейси.
- Також за закупівлі команду Умєрова критикував Центр протидії корупції. Натомість керівник АОЗ Жумаділов заявляв, що така позиція організації може бути пов'язана з "нереалізованими амбіціями".
- У липні Сили логістики написали про більш ніж 1000 порушень контрактів на постачання харчів для захисників за пів року. Згодом військові видалили свою публікацію, а натомість у ДОТ заявили, що ці порушення становлять менш ніж 1% від загальної кількості постачань. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що Сили логістики видалили допис, оскільки допоки новий глава відомства Шмигаль не увійде в курс справ, комунікацію на цю тему поставили на паузу.
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