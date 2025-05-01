Закупівлі для ЗСУ: Міноборони створило Комісію з реорганізації Державного оператора тилу
Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони створило Комісію з реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ) у межах процесу об'єднання інституції з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ). Про це повідомив голова МО Рустем Умєров.

Комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов, вона працюватиме на базі цього відомства.

"До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська", – розповів Умєров.

За його словами, Міноборони синхронізує підходи, адаптує законодавство та готує нову модель роботи, щоб "одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення".

Також міністр заявив, що з грудня 2023 року ДОТ забезпечив прозорість та економію в понад 26 млрд грн, залучення нових постачальників і "запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain".

"Це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі й стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО", – заявив міністр.

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