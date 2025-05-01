Закупівлі для ЗСУ: Міноборони створило Комісію з реорганізації Державного оператора тилу
Міністерство оборони створило Комісію з реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ) у межах процесу об'єднання інституції з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ). Про це повідомив голова МО Рустем Умєров.
Комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов, вона працюватиме на базі цього відомства.
"До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська", – розповів Умєров.
За його словами, Міноборони синхронізує підходи, адаптує законодавство та готує нову модель роботи, щоб "одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення".
Також міністр заявив, що з грудня 2023 року ДОТ забезпечив прозорість та економію в понад 26 млрд грн, залучення нових постачальників і "запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain".
"Це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі й стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО", – заявив міністр.
- Наприкінці вересня 2024 року стало відомо, що Міноборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – АОЗ і ДОТ – в одне підприємство. Того ж місяця тодішня голова АОЗ Безрукова поскаржилася на замовну інформаційну кампанію проти підприємства. У жовтні НАТО рекомендувало зберегти окреме функціонування закупівельних агенцій АОЗ і ДОТ хоча б на час війни.
- У грудні Міноборони змінило статути АОЗ та ДОТ і отримало права призначати та звільняти керівників цих агенцій, а також можливість давати обов’язкові вказівки їхнім керівникам (детальніше тут). Конфлікт між АОЗ та Міноборони завершився зміною керівниці агенції та членів наглядової ради.
- У березні 2025 року Жумаділов заявив, що Міноборони готується об’єднати АОЗ та ДОТ через декілька днів після завершення воєнного стану.