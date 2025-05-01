Закупівлі для ЗСУ: Міноборони створило Комісію з реорганізації Державного оператора тилу

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони створило Комісію з реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ) у межах процесу об'єднання інституції з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ). Про це повідомив голова МО Рустем Умєров.

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Комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов, вона працюватиме на базі цього відомства.

"До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська", – розповів Умєров.

За його словами, Міноборони синхронізує підходи, адаптує законодавство та готує нову модель роботи, щоб "одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення".

Також міністр заявив, що з грудня 2023 року ДОТ забезпечив прозорість та економію в понад 26 млрд грн, залучення нових постачальників і "запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain".

"Це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі й стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО", – заявив міністр.