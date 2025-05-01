Закупки для ВСУ: Минобороны создало Комиссию по реорганизации Госоператора тыла

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министерство обороны создало Комиссию по реорганизации Государственного оператора тыла (укр. – ДОТ) в рамках процесса объединения институции с Агентством оборонных закупок (АОЗ). Об этом сообщил глава МО Рустем Умеров.

Комиссию возглавит директор АОЗ Арсен Жумадилов, она будет работать на базе этого ведомства.

"До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институций – АОЗ и ДОТ. Наша цель – уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска", – рассказал Умеров.

По его словам, Минобороны синхронизирует подходы, адаптирует законодательство и готовит новую модель работы, чтобы "сразу после победы перейти к максимально эффективной системе тылового обеспечения".

Также министр заявил, что с декабря 2023 года ДОТ обеспечил прозрачность и экономию более чем в 26 млрд грн, привлечение новых поставщиков и "запуск современной IT-системы DOT-Chain".

"Это позволило министерству сосредоточиться на стратегическом управлении, политике и контроле, а также послужило основой для дальнейших шагов реформирования по стандартам НАТО", – заявил министр.