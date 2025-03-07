Кабмин утвердил представителей государства в Наблюдательном совете АОЗ
Правительство утвердило представителей государства в Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны, сообщило именно оборонное ведомство.
По представлению главы МО Рустема Умерова , новыми членами Наблюдательного совета стали нынешний и бывший заместители министра – Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер.
Гаврилюк в 2020-2022 годах был советником командующего Силами логистики ВСУ, после полномасштабного вторжения РФ был назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования этих Сил. С сентября 2022 года по октябрь 2023-го работал заместителем Главного инспектора Минобороны.
Гайдер отвечал за институциональное развитие в МО, ведомство подчеркивает, что он имеет опыт в сфере предотвращения коррупции.
"Их экспертиза будет способствовать эффективной и прозрачной работе Агентства оборонных закупок, которое является ключевым инструментом для обеспечения сил обороны", – заявили в МО.
Ранее государство в Наблюдательном совете АОЗ представляли возглавлявший институцию бывший заместитель Умерова Юрий Джигир и председатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Министр обороны решил отозвать их после того, как совет продлил контракт с тогдашним главой Агентства Мариной Безруковой вопреки позиции МО.
Накануне, 6 марта, Минобороны назначило на должность директора АОЗ Арсена Жумадилова, который с начала февраля временно исполнял обязанности директора и одновременно продолжал руководить Государственным оператором тыла.
- В конце сентября 2024 стало известно, что Минобороны решило объединить свои закупочные агентства – АОЗ и ДОТ – в одно предприятие. В тот же месяц Безрукова пожаловалась на заказную информационную кампанию против предприятия.
- В декабре Минобороны изменило уставы АОЗ и ДОТ, согласно которым получило право назначать и увольнять руководителей этих агентств, а также возможность давать обязательные указания их руководителям (подробнее здесь).