Кабмин утвердил представителей государства в Наблюдательном совете АОЗ

Фото: пресс-служба Минобороны

Правительство утвердило представителей государства в Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны, сообщило именно оборонное ведомство.

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По представлению главы МО Рустема Умерова , новыми членами Наблюдательного совета стали нынешний и бывший заместители министра – Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер.

Гаврилюк в 2020-2022 годах был советником командующего Силами логистики ВСУ, после полномасштабного вторжения РФ был назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования этих Сил. С сентября 2022 года по октябрь 2023-го работал заместителем Главного инспектора Минобороны.

Гайдер отвечал за институциональное развитие в МО, ведомство подчеркивает, что он имеет опыт в сфере предотвращения коррупции.

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"Их экспертиза будет способствовать эффективной и прозрачной работе Агентства оборонных закупок, которое является ключевым инструментом для обеспечения сил обороны", – заявили в МО.

Ранее государство в Наблюдательном совете АОЗ представляли возглавлявший институцию бывший заместитель Умерова Юрий Джигир и председатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Министр обороны решил отозвать их после того, как совет продлил контракт с тогдашним главой Агентства Мариной Безруковой вопреки позиции МО.

Накануне, 6 марта, Минобороны назначило на должность директора АОЗ Арсена Жумадилова, который с начала февраля временно исполнял обязанности директора и одновременно продолжал руководить Государственным оператором тыла.