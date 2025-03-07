Уряд затвердив представників держави у Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель
Уряд затвердив представників держави до Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерва оборони, повідомило саме оборонне відомство.
За поданням голови МО Рустема Умєрова, новими членами Наглядової ради стали нинішній і колишній заступники міністра – Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.
Гаврилюк у 2020-2022 роках був радником командувача Сил логістики ЗСУ, після повномасштабного вторгнення РФ був призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування цих Сил. З вересня 2022 до жовтня 2023-го працював заступником головного інспектора Міноборони.
Гайдер відповідав за інституційний розвиток у МО, відомство наголошує, що він має досвід у сфері запобігання корупції.
"Їхня експертиза сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони", – заявили в МО.
Раніше державу у Наглядовій раді АОЗ представляли колишній заступник Умєрова Юрій Джигир, який очолював інституцію, та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Міністр оборони вирішив відкликати їх після того, як рада продовжила контракт з тодішньою очільницею Агенції Мариною Безруковою всупереч позиції МО.
Напередодні, 6 березня, Міноборони призначило на посаду директора АОЗ Арсена Жумаділова, який з початку лютого тимчасово виконував обов'язки директора й одночасно продовжував керувати Державним оператором тилу.
- Наприкінці вересня 2024 року стало відомо, що Міноборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – АОЗ і ДОТ – в одне підприємство. Того ж місяця Безрукова поскаржилася на замовну інформаційну кампанію проти підприємства.
- У грудні Міноборони змінило статути АОЗ та ДОТ і отримало права призначати та звільняти керівників цих агенцій, а також можливість давати обов’язкові вказівки їхнім керівникам (детальніше тут).