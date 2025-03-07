Уряд затвердив представників держави у Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель

Фото: пресслужба Міноборони

Уряд затвердив представників держави до Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерва оборони, повідомило саме оборонне відомство.

За поданням голови МО Рустема Умєрова, новими членами Наглядової ради стали нинішній і колишній заступники міністра – Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер.

Гаврилюк у 2020-2022 роках був радником командувача Сил логістики ЗСУ, після повномасштабного вторгнення РФ був призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування цих Сил. З вересня 2022 до жовтня 2023-го працював заступником головного інспектора Міноборони.

Гайдер відповідав за інституційний розвиток у МО, відомство наголошує, що він має досвід у сфері запобігання корупції.

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"Їхня експертиза сприятиме ефективній та прозорій роботі Агенції оборонних закупівель, яка є ключовим інструментом для забезпечення Сил оборони", – заявили в МО.

Раніше державу у Наглядовій раді АОЗ представляли колишній заступник Умєрова Юрій Джигир, який очолював інституцію, та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Міністр оборони вирішив відкликати їх після того, як рада продовжила контракт з тодішньою очільницею Агенції Мариною Безруковою всупереч позиції МО.

Напередодні, 6 березня, Міноборони призначило на посаду директора АОЗ Арсена Жумаділова, який з початку лютого тимчасово виконував обов'язки директора й одночасно продовжував керувати Державним оператором тилу.