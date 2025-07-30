У Шмыгаля нет претензий к главам агентств по закупке оружия и обеспечению тыла ВСУ
Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль сейчас не имеет претензий к главе Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсена Жумадилова и и.о. главы Государственного оператора тыла (укр. – ДОТ) Андрею Созанскому. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе британского BBC News.
"Когда я заходил на должность министра обороны, я сказал, что мы сосредоточимся на трех вопросах. Первый, и ключевой, – это люди. Второй – это система. О системе мы с вами частично уже говорили – надо наладить работу министерства, чтобы оно работало как часы. И третий, закупки оружия – это АОЗ, и на сегодня оно стоит на определенных рельсах. Арсен Жумадилов назначен в соответствии со всеми необходимыми процедурами. Работа идет", – заявил чиновник.
Шмыгаль заявил, что нареканий к стабильности обеспечения войска нет.
"Всегда могут быть нюансы, может быть человеческий фактор где-то в отдельных случаях, но на 99% все работает сегодня более-менее отлажено в АОЗ и в ДОТ. Соответственно, из этого я делаю вывод, что руководитель, команда, которые там сегодня работают, движутся в правильном направлении", – рассказал руководитель МО.
В то же время, добавил он, реформа агентств продолжится, и Минобороны будет смотреть, "где можно еще улучшить, где можно снизить цены без снижения качества, где можно повысить качество без повышения цен".
По словам министра, если у него будут нарекания к работе Жумадилова, то он их будет высказывать, однако сейчас "на входе" у него нет критических замечаний к руководству АОЗ и ДОТ.
"Далее будем изучать и смотреть по работе, как будет двигаться процесс", – подытожил Шмыгаль.
- Предыдущий министр обороны, а ныне секретарь СНБО, Умеров сталкивался с критикой насчет работы закупочных агентств МО. В частности, аналитик Бадрак в статье для LIGA.net сообщал, что у Украины есть собственный ЗРК противовоздушной обороны частной разработки, но его серийное производство тормозится из-за позиции АОЗ. В ведомстве ответили, что закупают ПВО и у украинских производителей.
- В этом же тексте эксперт заявил, что Минобороны упускает шансы по усилению противовоздушной обороны, которые предоставляют западные партнеры, и привел два соответствующих кейса.
- Также за закупки команду Умерова критиковал Центр противодействия коррупции. В ответ руководитель АОЗ Жумадилов заявлял, что такая позиция организации может быть связана с "нереализованными амбициями".
- В июле Силы логистики написали о более чем 1000 нарушений контрактов на поставку продуктов для защитников за полгода. Впоследствии военные удалили свою публикацию, а в ДОТ заявили, что эти нарушения составляют менее 1% от общего количества поставок. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что Силы логистики удалили сообщение, поскольку пока новый глава ведомства Шмыгаль не войдет в курс дел, коммуникацию на эту тему поставили на паузу.
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