У Шмыгаля нет претензий к главам агентств по закупке оружия и обеспечению тыла ВСУ

Министр обороны заявил, что "на входе" у него нет критических замечаний к руководству АОЗ и ДОТ

Арсен Жумадилов (Фото: АОЗ)

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль сейчас не имеет претензий к главе Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсена Жумадилова и и.о. главы Государственного оператора тыла (укр. – ДОТ) Андрею Созанскому. Такое заявление он сделал в интервью украинской службе британского BBC News.

"Когда я заходил на должность министра обороны, я сказал, что мы сосредоточимся на трех вопросах. Первый, и ключевой, – это люди. Второй – это система. О системе мы с вами частично уже говорили – надо наладить работу министерства, чтобы оно работало как часы. И третий, закупки оружия – это АОЗ, и на сегодня оно стоит на определенных рельсах. Арсен Жумадилов назначен в соответствии со всеми необходимыми процедурами. Работа идет", – заявил чиновник.

Шмыгаль заявил, что нареканий к стабильности обеспечения войска нет.

"Всегда могут быть нюансы, может быть человеческий фактор где-то в отдельных случаях, но на 99% все работает сегодня более-менее отлажено в АОЗ и в ДОТ. Соответственно, из этого я делаю вывод, что руководитель, команда, которые там сегодня работают, движутся в правильном направлении", – рассказал руководитель МО.

В то же время, добавил он, реформа агентств продолжится, и Минобороны будет смотреть, "где можно еще улучшить, где можно снизить цены без снижения качества, где можно повысить качество без повышения цен".

Что за АОЗ и ДОТ Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла – это госпредприятия Министерства. АОЗ отвечает за закупку оружия для защитников, а ДОТ занимается тыловым обеспечением для Сил обороны ( Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла – это госпредприятия Министерства. АОЗ отвечает за закупку оружия для защитников, а ДОТ занимается тыловым обеспечением для Сил обороны ( продукты одежда и т.д.). Сейчас происходит реформа, по которой эти два агентства объединят в одно после завершения военного положения (подробнее о реформе – читайте здесь ).

По словам министра, если у него будут нарекания к работе Жумадилова, то он их будет высказывать, однако сейчас "на входе" у него нет критических замечаний к руководству АОЗ и ДОТ.

"Далее будем изучать и смотреть по работе, как будет двигаться процесс", – подытожил Шмыгаль.