В Минобороны ответили о 1000 нарушений по продуктам для ВСУ: Это менее 1%

Силы логистики заявляли о проблемах с обеспечением, но впоследствии удалили свою публикацию

Иллюстративное фото: ВСУ

В Государственном операторе тыла (ДОТ) Министерства обороны заявили LIGA.net, что нарушения с поставками питания в ВСУ составляют минимальный процент от общего количества.

Накануне командование Сил логистики сообщило, что в первые полгода 2025-го было зафиксировано более 1000 нарушений контрактов на поставку продуктов для воинских частей, которые заключал ДОТ. Впоследствии военные удалили свою публикацию.

В агентстве ответили LIGA.net, что за шесть месяцев года в ВСУ было фактически поставлено 360 наименований продукции на 194,5 млн килограммов (194 500 тонн).

Более 1000 актов нарушений договоров относительно качества, полноты и своевременности поставок, о которых сообщали Силы логистики, – это лишь 0,4% от общего количества накладных на отгрузку продуктов или 2,8% от всех заказов на продукты питания, которые подали воинские части в этом году, заявили в ведомстве.

В своей удаленной публикации Силы логистики отмечали: "Эти нарушения условий государственных контрактов поставили, например, обеспечение военнослужащих диетическим питанием в медицинских учреждениях на грань срыва, а все заактированные попытки поставки ВСУ некачественного продовольствия являются одним из главных факторов снижения морально-психологического состояния личного состава".

Командование добавляло, что руководство ВСУ регулярно обращалось с этими проблемами к тогдашнему министру обороны Рустема Умерова. Военные указывали, что ДОТ имеет достаточные возможности, чтобы побудить поставщиков добросовестно выполнять условия договоров: "Вплоть до пересмотра их условий в части увеличения штрафных санкций".

Агентство ответило LIGA.net, что находится в "постоянной рабочей коммуникации с командованием Сил логистики, чтобы оперативно решать вопросы обеспечения и согласовывать все ключевые решения в пределах своих полномочий".

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"Для усиления контроля соблюдения поставщиками договорных обязательств ДОТ ввел в системе DOT-Chain функционал автоматических актов рекламации. Благодаря этому воинские части имеют возможность оперативно фиксировать любые случаи нарушения поставок. Например, согласно условиям действующих договоров, в случае жалобы от ВЧ на качество продукта при приемке поставщик обязан осуществить замену продукции в течение 24 часов", – рассказали в ведомстве.

ДОТ заявило, что приняты дополнительные меры предосторожности: плановые и внеплановые проверки поставщиков, механизмы недопущения фальсифицированной или некачественной продукции.

"Совместно с учреждениями Управления безопасности пищевых продуктов Минобороны ДОТ осуществляет лабораторные исследования образцов продуктов – о результатах регулярно сообщается в открытых источниках. Действующими договорами предусмотрен механизм контроля качества 37 позиций до попадания в воинские части. В частности, это консервированная и молочная продукция", – добавили в Агентстве.

В ныне удаленной публикации Силы логистики указывали, что промедление насчет проблем с поставками может привести к "росту уровня недовольства личного состава, социальной напряженности в обществе в целом из-за ненадлежащего уровня продовольственного обеспечения защитников государства".