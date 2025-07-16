Еда для ВСУ: в армии заявили о более 1000 нарушений контрактов поставщиками ДОТ
В первые полгода 2025-го было зафиксировано более 1000 нарушений контрактов на поставку продуктов для воинских частей, которые заключал Государственный оператор тыла (укр. – ДОТ) Министерства обороны. Об этом заявило командование Сил логистики ВСУ.
По данным военных, в эти шесть месяцев было составлено более 1000 актов о нарушении предприятиями государственных контрактов, которые заключал ДОТ.
Среди самых распространенных нарушений Силы логистики называют:
→ недобросовестные попытки поставлять товар без соответствующих сертификатов качества, с нарушениями действующих правил маркировки или нанесения этикеток на товары;
→ многочисленные факты недопоставки отдельных групп продукции, несоблюдение сроков поставки, зафиксированных в договорах;
→ систематические попытки поставки фальсифицированного сливочного масла и сыра.
"Эти нарушения условий государственных контрактов поставили, например, обеспечение военнослужащих диетическим питанием в медицинских учреждениях на грань срыва, а все заактированные попытки поставки ВСУ некачественного продовольствия являются одним из главных факторов снижения морально-психологического состояния личного состава", – отметили в командовании.
В Силах логистики рассказали, что из-за этой ситуации стали работать на опережение – и в воинских частях создаются переходящие запасы основных наименований пищевых продуктов из расчета до 14 суток.
Также, отметили военные, руководство ВСУ регулярно обращается с этими проблемами к нынешнему и.о. министра Рустему Умерову.
По словам Сил логистики, ДОТ имеет достаточные возможности, чтобы побудить поставщиков добросовестно выполнять условия договоров: "Вплоть до пересмотра их условий в части увеличения штрафных санкций".
Военные добавили, что промедление с решением этих проблем может привести к "росту уровня недовольства личного состава, социальной напряженности в обществе в целом из-за ненадлежащего уровня продовольственного обеспечения защитников государства".
LIGA.net обратилась к Министерству обороны с просьбой прокомментировать эти данные. Пока ответа нет.
- В начале июля ДОТ заявлял, что лишь около его 1% поставщиков попали под ограничительные меры из-за нарушения контрактов.
- Также агентство заявляло об окончании первого этапа внедрения обновленной модели поставок продуктов для военных: в первое полугодие пилотный проект тестировали в Киеве и области, а теперь его готовятся масштабировать.
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