Еда для ВСУ: в армии заявили о более 1000 нарушений контрактов поставщиками ДОТ

Командование регулярно обращалось относительно проблем с продовольствием к министру Умерову, отметили в Силах логистики

Иллюстративное фото: Depositphotos

В первые полгода 2025-го было зафиксировано более 1000 нарушений контрактов на поставку продуктов для воинских частей, которые заключал Государственный оператор тыла (укр. – ДОТ) Министерства обороны. Об этом заявило командование Сил логистики ВСУ.

По данным военных, в эти шесть месяцев было составлено более 1000 актов о нарушении предприятиями государственных контрактов, которые заключал ДОТ.

Среди самых распространенных нарушений Силы логистики называют:

→ недобросовестные попытки поставлять товар без соответствующих сертификатов качества, с нарушениями действующих правил маркировки или нанесения этикеток на товары;

→ многочисленные факты недопоставки отдельных групп продукции, несоблюдение сроков поставки, зафиксированных в договорах;

→ систематические попытки поставки фальсифицированного сливочного масла и сыра.

"Эти нарушения условий государственных контрактов поставили, например, обеспечение военнослужащих диетическим питанием в медицинских учреждениях на грань срыва, а все заактированные попытки поставки ВСУ некачественного продовольствия являются одним из главных факторов снижения морально-психологического состояния личного состава", – отметили в командовании.

В Силах логистики рассказали, что из-за этой ситуации стали работать на опережение – и в воинских частях создаются переходящие запасы основных наименований пищевых продуктов из расчета до 14 суток.

Также, отметили военные, руководство ВСУ регулярно обращается с этими проблемами к нынешнему и.о. министра Рустему Умерову.

По словам Сил логистики, ДОТ имеет достаточные возможности, чтобы побудить поставщиков добросовестно выполнять условия договоров: "Вплоть до пересмотра их условий в части увеличения штрафных санкций".

Военные добавили, что промедление с решением этих проблем может привести к "росту уровня недовольства личного состава, социальной напряженности в обществе в целом из-за ненадлежащего уровня продовольственного обеспечения защитников государства".

LIGA.net обратилась к Министерству обороны с просьбой прокомментировать эти данные. Пока ответа нет.