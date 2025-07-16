Їжа для ЗСУ: в армії заявили про понад 1000 порушень контрактів постачальниками ДОТ

Командування регулярно зверталося щодо проблем з харчами до міністра Умєрова, зауважили в Силах логістики

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У перші пів року 2025-го було зафіксовано понад 1000 порушень контрактів на постачання продуктів для військових частин, які укладав Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони. Про це заявило командування Сил логістики ЗСУ.

За даними військових, у ці шість місяців було укладено більш ніж 1000 актів про порушення підприємствами державних контрактів, котрі укладав ДОТ.

Серед найпоширеніших порушень Сили логістики називають:

→ недобросовісні спроби постачати товар без відповідних сертифікатів якості, з порушеннями чинних правил маркування чи нанесення етикеток на товари;

→ численні факти недопостачання окремих груп продукції, недотримання строків постачання, зафіксованих у договорах;

→ систематичні спроби постачання фальсифікованого вершкового масла та сиру.

"Ці порушення умов державних контрактів поставили, приміром, забезпечення військовослужбовців дієтичним харчуванням у медичних закладах на межу зриву, а всі заактовані спроби постачання ЗСУ неякісного продовольства є одним із головних чинників зниження морально-психологічного стану особового складу", – наголосили у командуванні.

У Силах логістики розповіли, що через цю ситуацію стали працювати на випередження – й у військових частинах створюються перехідні запаси основних найменувань харчових продуктів із розрахунку до 14 діб.

Також, зазначили військові, керівництво ЗСУ регулярно звертається з цими проблемами до нинішнього в.о. міністра Рустема Умєрова.

За словами Сил логістики, ДОТ має достатні можливості, щоби спонукати постачальників сумлінно виконувати умови договорів: "Аж до перегляду їх умов у частині збільшення штрафних санкцій".

Військові додали, що зволікання з вирішенням цих проблем може призвести до "зростання рівня невдоволення особового складу, соціальної напруги в суспільстві загалом через неналежний рівень продовольчого забезпечення захисників держави".

LIGA.net звернулась до Міністерства оборони з проханням прокоментувати ці дані. Поки що відповіді немає.