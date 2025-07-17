У Міноборони відповіли про 1000 порушень щодо харчів для ЗСУ: Це менш ніж 1%

Сили логістики заявляли про проблеми з забезпеченням, але згодом видалили свою публікацію

Ілюстративне фото: ЗСУ

У Державному операторі тилу Міністерства оборони заявили LIGA.net, що порушення з постачанням харчування до ЗСУ становлять мінімальний відсоток від загальної кількості.

Напередодні командування Сил логістики повідомило, що у перші пів року 2025-го було зафіксовано понад 1000 порушень контрактів на постачання продуктів для військових частин, які укладав ДОТ. Згодом військові видалили свою публікацію.

В агенції відповіли LIGA.net, що за шість місяців року до ЗСУ було фактично поставлено 360 найменувань продукції на 194,5 млн кілограмів (194 500 тонн).

Понад 1000 актів порушень договорів щодо якості, повноти та вчасності постачань, про які повідомляли Сили логістики, – це лише 0,4% від загальної кількості накладних на відвантаження продуктів, або 2,8% від усіх замовлень на харчові продукти, які подали військові частини цього року, заявили у відомстві.

У своїй видаленій публікації Сили логістики зазначали: "Ці порушення умов державних контрактів поставили, приміром, забезпечення військовослужбовців дієтичним харчуванням у медичних закладах на межу зриву, а всі заактовані спроби постачання ЗСУ неякісного продовольства є одним із головних чинників зниження морально-психологічного стану особового складу".

Командування додавало, що керівництво ЗСУ регулярно зверталося з цими проблемами до тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Військові вказували, що ДОТ має достатні можливості, аби спонукати постачальників сумлінно виконувати умови договорів: "Аж до перегляду їх умов у частині збільшення штрафних санкцій".

Агенція відповіла LIGA.net, що перебуває у "постійній робочій комунікації з командуванням Сил логістики, щоб оперативно вирішувати питання забезпечення та узгоджувати всі ключові рішення в межах своїх повноважень".

"Для посилення контролю дотримання постачальниками договірних зобов'язань ДОТ запровадив у системі DOT-Chain функціонал автоматичних актів рекламації. Завдяки цьому військові частини мають можливість оперативно фіксувати будь-які випадки порушення постачання. Наприклад, відповідно до умов чинних договорів, у разі скарги від ВЧ на якість продукту під час приймання постачальник зобов’язаний здійснити заміну продукції протягом 24 годин", – розповіли у відомстві.

ДОТ заявив, що вжито додаткових запобіжних заходів: планові та позапланові перевірки постачальників, механізми недопущення фальсифікованої або неякісної продукції.

"Спільно з установами Управління безпечності харчових продуктів Міноборони ДОТ здійснює лабораторні дослідження зразків продуктів – про результати регулярно повідомляється у відкритих джерелах. Чинними договорами передбачений механізм контролю якості 37 позицій до потрапляння у військові частини. Зокрема, це консервована та молочна продукція", – додали в Агенції.

У нині видаленій публікації Сили логістики вказували, що зволікання стосовно проблем з постачанням може призвести до "зростання рівня невдоволення особового складу, соціальної напруги в суспільстві загалом через неналежний рівень продовольчого забезпечення захисників держави".