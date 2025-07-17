Послом у США буде Стефанішина

Володимир Зеленський і Ольга Стефанішина (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський висунув в.о. віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посла України у США й призначив її своєю спеціальною уповноваженою на перехідний період. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

За словами Зеленського, у статусі спецуповноваженої Стефанішина працюватиме над тим, щоб "не втрачати темпу у відносинах з Америкою", поки тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла.

"За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", – заявив глава держави.

Раніше співрозмовник LIGA.net в Офісі президента підтвердив, що новим послом у Штатах буде Стефанішина, й зазначив, що у владі вирішили – іншому кандидату, Рустему Умєрову, "поки краще займатись переговорами без прив'язки до якоїсь столиці".

"Бо там, може, треба днями в Конгресі сидіти, а у нас тут десь черговий Стамбул чи щось. Зараз якраз пішли ще певні контакти з партнерами по зброї, то він знов у цьому [процесі]", – розповів співрозмовник.

За його словами, Стефанішина і раніше була у списку кандидатів на посла у США, а також на цей пост розглядався й колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль – "залежно від завдань, які президент визначив би".

Проте, пояснив співрозмовник, у владі згодом вирішили, що Шмигаля все-таки краще призначити керівником Міноборони, оскільки він "дуже добре знає систему, і там саме такий прем'єрський досвід буде корисним".