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Вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина – подозреваемая по делу Лукаш

Вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина – подозреваемая по делу Лукаш - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.06.2020, 14:25

Стефанишина говорит, что работая в Минюсте во время Революции достоинства действовала в рамках закона, и дело Лукаш имеет номинальный характер

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина является подозреваемой по делу Елены Лукаш, министра юстиции времен режима президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом чиновница рассказала в интервью Европейской правде.

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Стефанишина подтвердила, что во время Революции достоинства возглавляла ответственный за евроинтеграцию отдел Минюста и инициировала проведение исследований на тему евроинтеграции. Она считает, что действовала в рамках закона.

"Я как руководитель подразделения, отвечающего за европейскую интеграцию, инициировала проведение этих исследований. И они были проведены, опубликованы и проанализированы министерствами. Поскольку в то время, видимо, была необходимость иметь определенные уголовные дела, чтобы поддерживать санкционный режим - поэтому, я думаю, правоохранители в 2014 году увидели нечто большее, чем есть на самом деле", - сказала Стефанишина.

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По ее словам, в деле фигурируют "много лиц из Министерства юстиции", однако само производство имеет "номинальный характер", а "не является бурным расследованием". Подозрения фигурантам, считает она, были подписаны, чтобы не пропустить процессуальные сроки и не закрывать дело.

"Это дело, насыщенное кучей разнообразной информации, вылилось в такой большой реферат под названием "подозрение", который подтверждает, что я тогда выполняла свои служебные обязанности в рамках законодательства. Поэтому, собственно, дело и находится без движения все эти годы - ни один сознательный следователь или прокурор не решился давать ему ход", - рассказала она.

Стефанишина также заверила, что способствовала следствию: предоставляла все документы и факты.

  • Прокуратура с 2014 года расследует уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Лукаш и ее заместителя Иващенко о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 млн грн.
  • 5 июня 2020-го журналист Bihus.info Данил Мокрик написал в Facebook, что Стефанишина является подозреваемой в рамках дела Лукаш, поскольку в 2014-м году подписывала документы на тендеры по проведению исследований о сравнении украинского и европейского законодательств. По его словам, в результате "левого тендера" миллионы государственных денег были отданы "лицам, которые не имели опыта таких работ и сдали кривые рефераты".

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Марк Сировой
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