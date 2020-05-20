"Янукович – жертва". Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Украины

Дмитрий Гордон (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Виктором Януковичем. Об этом Гордон заявил в передаче Время Голованова на канале Украина 24.

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Он сказал, что "для полноты картины" ему не хватает еще несколько интервью: с Януковичем, президентом РФ Владимиром Путиным и пятым президентом Украины Петром Порошенко.

"Переговоры с Виктором Януковичем продолжаются, Владимир Путин на связь не выходит, Петр Порошенко на сегодняшний день от интервью отказался, и зря", - сообщил Гордон.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что Янукович откажется от интервью, узнав о сотрудничестве Гордона с украинскими спецслужбами, журналист ответил: "Мне кажется, Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью, и у меня есть косвенные подтверждения, доказательства. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить".

На просьбу рассказать об этом подробнее он ответил "не могу".