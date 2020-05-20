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"Янукович – жертва". Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Украины

"Янукович – жертва". Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Украины - Фото
Дмитрий Гордон (Скриншот видео Youtube/Украина 24)
20.05.2020, 19:55

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что "для полноты картины" ему не хватает интервью с беглым диктатором Виктором Януковичем

Журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью с беглым диктатором Виктором Януковичем. Об этом Гордон заявил в передаче Время Голованова на канале Украина 24.

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Он сказал, что "для полноты картины" ему не хватает еще несколько интервью: с Януковичем, президентом РФ Владимиром Путиным и пятым президентом Украины Петром Порошенко. 

"Переговоры с Виктором Януковичем продолжаются, Владимир Путин на связь не выходит, Петр Порошенко на сегодняшний день от интервью отказался, и зря", - сообщил Гордон.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что Янукович откажется от интервью, узнав о сотрудничестве Гордона с украинскими спецслужбами, журналист ответил: "Мне кажется, Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью, и у меня есть косвенные подтверждения, доказательства. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить".

На просьбу рассказать об этом подробнее он ответил "не могу".

  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны. 
  • 24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.
  • 1 февраля ГПУ завершила расследование  уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.
  • 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.
  • 5 мая в Офисе генпрокурора заявили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.
  • 12 мая Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации насильственных преступлений в феврале 2014 года.
  • 18 мая 2020 года вышло интервью Гордона с террористом Гиркиным, а неделей ранее - с пособницей оккупантов, экс-"прокурором" захваченного Крыма Поклонской.
  • Украинская прокуратура заявила, что использует его в уголовных делах.
  • В СБУ сказали LIGA.net, что "внимательно изучат содержание беседы".
  • Гиркина, в частности, обвиняют в причастности к атаке на малайзийский Boeing MH17, подозревают в совершении терактов, умышленных убийств, организации массовых беспорядков, незаконного лишения свободы и других тяжких и особо тяжких преступлений.
  • 10 октября 2018 года Поклонской объявили подозрение в совершении военных преступлений.
Наталия Медведева
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