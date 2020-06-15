Порошенко свидетельствует в деле о госизмене Януковича: трансляция завершена

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Пятый президент Петр Порошенко был вызван в суд по ходатайству защиты экс-президента Виктора Януковича

Пятый президент Петр Порошенко дает свидетельские показания в Апелляционном суде Киева по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича. Трансляцию ведет 5 канал.

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Порошенко был вызван в суд по ходатайству защиты Януковича, которая считает, что в суде первой инстанции был проведен неполный допрос пятого президента в качестве свидетеля.

  • С весны 2014 года Янукович скрывается на территории страны-оккупанта России.
  • В ноябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил подозрение Януковичу в госизмене. Было разрешено задержать его и доставить в суд; дано разрешение на заочное расследование. Весной 2017-го в суд был передан обвинительный акт. Для Януковича просили 15 лет тюрьмы.
  • По процессу состоялось 89 заседаний с допросами многочисленных свидетелей, в том числе среди нынешнего руководства страны. Янукович так и не выступил на суде с последним словом.
  • 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Адвокаты Януковича подали апелляцию.
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Теги: Петр Порошенко, виктор янукович, госизмена
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