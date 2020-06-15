Порошенко свидетельствует в деле о госизмене Януковича: трансляция завершена

Пятый президент Петр Порошенко дает свидетельские показания в Апелляционном суде Киева по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича. Трансляцию ведет 5 канал.
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Порошенко был вызван в суд по ходатайству защиты Януковича, которая считает, что в суде первой инстанции был проведен неполный допрос пятого президента в качестве свидетеля.
- С весны 2014 года Янукович скрывается на территории страны-оккупанта России.
- В ноябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил подозрение Януковичу в госизмене. Было разрешено задержать его и доставить в суд; дано разрешение на заочное расследование. Весной 2017-го в суд был передан обвинительный акт. Для Януковича просили 15 лет тюрьмы.
- По процессу состоялось 89 заседаний с допросами многочисленных свидетелей, в том числе среди нынешнего руководства страны. Янукович так и не выступил на суде с последним словом.
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24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Адвокаты Януковича подали апелляцию.