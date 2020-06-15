Порошенко свидетельствует в деле о госизмене Януковича: трансляция завершена

Пятый президент Петр Порошенко дает свидетельские показания в Апелляционном суде Киева по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича. Трансляцию ведет 5 канал.

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Порошенко был вызван в суд по ходатайству защиты Януковича, которая считает, что в суде первой инстанции был проведен неполный допрос пятого президента в качестве свидетеля.