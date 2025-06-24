Туреччина вживатиме кроків для продовження Стамбульського процесу – Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Туреччина надалі докладатиме зусиль для припинення війни Росії проти України та вживатиме кроків для продовження переговорного процесу, розпочатого в Стамбулі. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган перед відбуттям на саміт НАТО в Гаагу, передає Укрінформ.

"Ми відіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими та тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження Стамбульського процесу", – сказав турецький президент.

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Він додав, що під час саміту НАТО буде заявлено про те, що Анкара робить зусилля щодо припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом, не завдаючи шкоди обов'язкам перед Альянсом.

"Після трирічної перерви ми зібрали сторони разом у Стамбулі", – нагадав він.

Ердоган також повідомив, що зусилля щодо припинення війни РФ проти України є серед тем саміту Альянсу, і оголосив, що союзники зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.