Туреччина вживатиме кроків для продовження Стамбульського процесу – Ердоган
Туреччина надалі докладатиме зусиль для припинення війни Росії проти України та вживатиме кроків для продовження переговорного процесу, розпочатого в Стамбулі. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган перед відбуттям на саміт НАТО в Гаагу, передає Укрінформ.
"Ми відіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими та тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження Стамбульського процесу", – сказав турецький президент.
Він додав, що під час саміту НАТО буде заявлено про те, що Анкара робить зусилля щодо припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом, не завдаючи шкоди обов'язкам перед Альянсом.
"Після трирічної перерви ми зібрали сторони разом у Стамбулі", – нагадав він.
Ердоган також повідомив, що зусилля щодо припинення війни РФ проти України є серед тем саміту Альянсу, і оголосив, що союзники зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.
- 16 травня 2025 року відбувся перших раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Тоді, зокрема, була досягнута домовленість про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.
- Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.