Турция предпримет шаги для продолжения Стамбульского процесса – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Турция в дальнейшем будет прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и будет предпринимать шаги для продолжения переговорного процесса, начатого в Стамбуле. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отбытием на саммит НАТО в Гаагу, передает Укринформ.

"Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги по продолжению Стамбульского процесса", – сказал турецкий президент.

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Он добавил, что во время саммита НАТО будет заявлено о том, что Анкара предпринимает усилия по прекращению войны России против Украины дипломатическим путем, не нанося вреда обязанностям перед Альянсом.

"После трехлетнего перерыва мы собрали стороны вместе в Стамбуле", – напомнил он.

Эрдоган также сообщил, что усилия по прекращению войны РФ против Украины есть среди тем саммита Альянса, и объявил, что союзники встретятся с президентом Владимиром Зеленским.