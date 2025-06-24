Турция предпримет шаги для продолжения Стамбульского процесса – Эрдоган
Турция в дальнейшем будет прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и будет предпринимать шаги для продолжения переговорного процесса, начатого в Стамбуле. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отбытием на саммит НАТО в Гаагу, передает Укринформ.
"Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги по продолжению Стамбульского процесса", – сказал турецкий президент.
Он добавил, что во время саммита НАТО будет заявлено о том, что Анкара предпринимает усилия по прекращению войны России против Украины дипломатическим путем, не нанося вреда обязанностям перед Альянсом.
"После трехлетнего перерыва мы собрали стороны вместе в Стамбуле", – напомнил он.
Эрдоган также сообщил, что усилия по прекращению войны РФ против Украины есть среди тем саммита Альянса, и объявил, что союзники встретятся с президентом Владимиром Зеленским.
- 16 мая 2025 года состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Тогда была достигнута договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.