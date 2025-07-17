Послом в США будет Стефанишина

Владимир Зеленский и Ольга Стефанишина (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский выдвинул и.о. вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину на посла Украины в США и назначил ее своим специальным уполномоченным на переходный период. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

По словам Зеленского, в статусе спецуполномоченного Стефанишина будет работать над тем, чтобы "не терять темпа в отношениях с Америкой", пока продолжаются процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла.

"За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", – заявил глава государства.

Ранее собеседник LIGA.net в Офисе президента подтвердил, что новым послом в Штатах будет Стефанишина, и отметил, что в правительстве решили – другому кандидату, Рустему Умерову, "пока лучше заниматься переговорами без привязки к какой-то столице".

"Потому что там, может, надо днями в Конгрессе сидеть, а у нас здесь где-то очередной Стамбул или что-то. Сейчас как раз пошли еще определенные контакты с партнерами по оружию, то он снова в этом [процессе]", – рассказал собеседник.

По его словам, Стефанишина и ранее была в списке кандидатов на посла в США, а также на этот пост рассматривался и бывший премьер-министр Денис Шмыгаль – "в зависимости от задач, которые президент определил бы".

Однако, пояснил собеседник, в правительстве впоследствии решили, что Шмыгаля все-таки лучше назначить руководителем Минобороны, поскольку он "очень хорошо знает систему, и там именно такой премьерский опыт будет полезным".