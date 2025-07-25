Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку щодо дронів
Відбудеться засідання Технологічної ставки стосовно безпілотників – затверджено план вийти на застосування 500-1000 дронів-перехоплювачів на добу для збиття безпілотників РФ. Про це за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Міністр оборони [Денис Шмигаль] доповів щодо надходження допомоги від наших партнерів – ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну ставку – і саме щодо дронів. Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців", – розповів глава держави.
Зеленський додав. що на Ставці були доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки стосовно викликів, які є на літо-осінь, про наміри Москви: "Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати".
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів стосовно ситуації на всіх оперативних напрямках фронту: "Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території".
- Раніше Зеленський відвідав підприємство, де виготовляються дрони-перехоплювачі. Глава держави заявляв, що "ціна питання" виробництва таких БпЛА в Україні – $6 млрд.
- Військовий аналітик Бадрак повідомляв LIGA.net, що Україні потрібно мати три дрони-перехоплювачі на один російський ударний безпілотник й забезпечити систему виявлення БпЛА окупантів.
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