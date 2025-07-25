Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку по дронам
Состоится заседание Технологической ставки по беспилотникам – утвержден план выйти на применение 500-1000 дронов-перехватчиков в сутки для сбивания беспилотников РФ. Об этом по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Министр обороны [Денис Шмыгаль] доложил о поступлении помощи от наших партнеров – мы обеспечиваем надежное движение оружия для украинских воинов. Я поручил готовить Технологическую ставку – и именно по дронам. Есть утвержденный план – выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц", – рассказал глава государства.
Зеленский добавил, что на Ставке были доклады Службы внешней разведки и Главного управления разведки о вызовах, которые есть на лето-осень, о намерениях Москвы: "Мы подробно говорили, на какие угрозы надо отвечать".
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на всех оперативных направлениях фронта: "Покровск прежде всего – больше всего внимания. Сумская область – продолжаем действовать в приграничье. Я хочу поблагодарить также все наши подразделения, которые действуют на российской территории".
- Ранее Зеленский посетил предприятие, где изготавливаются дроны-перехватчики. Глава государства заявлял, что "цена вопроса" производства таких БпЛА в Украине – $6 млрд.
- Военный аналитик Бадрак сообщал LIGA.net, что Украине нужно иметь три дрона-перехватчика на один российский ударный беспилотник и обеспечить систему обнаружения БпЛА оккупантов.
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