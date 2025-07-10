Украина имеет потенциал по собственным радарам для сбивания "шахедов" – аналитик Бадрак

Израильский радар RADA (Фото: компания-производитель)

Украина имеет потенциал к созданию радиолокационных систем, необходимых для выявления "шахедов" и наведения на них дронов-перехватчиков. Однако необходимо серийное национальное производство, заявил в статье для LIGA.net директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Украина также имеет потенциал: команды частных инженеров и еще одного государственного предприятия уже производят РЛС для фронта, но нет главного – серийного национального производства, которое работает не "под заказ волонтеров", а в интересах армии как системы", – написал он.

Читайте также Зенитные дроны против "шахедов". Сколько перехватчиков нужно Украине и почему их не хватает

В конце июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что основной проблемой для эффективного применения перехватчиков остается крайне недостаточное количество РЛС (типа израильской RADA или ее аналогов) на вооружении Воздушных Сил: "В наличии – единицы, а надо – сотни".

По словам Бадрака, не только военные, но и ведущие украинские инженеры подтверждают, что необходимо построить комплексную систему обнаружения и уничтожения "шахедов".

Так, разработчик средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявлял, что для эффективного противодействия таким беспилотникам нужно "создать целостную систему обнаружения, вывода цели на экран оператора и уничтожения. Иначе – это борьба "вслепую".