Україна має потенціал щодо власних радарів для збиття "шахедів" – аналітик Бадрак
Україна має потенціал до створення радіолокаційних систем, потрібних для виявлення "шахедів" і наведення на них дронів-перехоплювачів. Проте необхідно серійне національне виробництво, заявив у статті для LIGA.net директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
"Україна також має потенціал: команди приватних інженерів та ще одного державного підприємства вже виробляють РЛС для фронту, але немає головного – серійного національного виробництва, яке працює не "під замовлення волонтерів", а в інтересах армії як системи", – написав він.
Наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що основною проблемою для ефективного застосування перехоплювачів лишається вкрай недостатня кількість РЛС (типу ізраїльської RADA або її аналогів) на озброєнні Повітряних сил: "В наявності – одиниці, а треба – сотні".
За словами Бадрака, не лише військові, а й провідні українські інженери підтверджують, що необхідно збудувати комплексну систему виявлення та знищення "шахедів".
Так, розробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявляв, що для ефективної протидії таким безпілотникам потрібно "створити цілісну систему виявлення, виводу цілі на екран оператора і знищення. Інакше – це боротьба "наосліп".
- У цьому ж тексті для LIGA.net Бадрак, з посиланням на експертів у галузі, заявив, що Україні потрібно мати три дрони-перехоплювачі на один російський ударний безпілотник й забезпечити систему виявлення БпЛА окупантів.