Для производства дронов-перехватчиков нужно $6 млрд – Зеленский
"Цена вопроса" производства дронов-перехватчиков в Украине – $6 млрд. Об этом на встрече с журналистами 24 июля сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства утверждает, что производство дронов-перехватчиков уже началось.
"Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании – хорошие, способности будут у 10 компаний. Почему говорю, что будут, потому что единичные они произвели, денег у них нет на это", – констатировал президент.
Зеленский добавил, что стоимость производства при этом разная.
"Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно – $6 млрд", — уточнил он.
- Главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов – перехватчиков "шахедов" составляет 70%, это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не потеряли актуальности, а для перехватчиков не хватает РЛС.
- Аналитик Бадрак в комментарии LIGA.net рассказал, что на один российский беспилотник нужно три дрона-перехватчика и РЛС.
- 13 июля Зеленский сообщил, что дроны-перехватчики за неделю сбили сотни российских беспилотников.
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