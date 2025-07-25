Для производства дронов-перехватчиков нужно $6 млрд – Зеленский

Владимир Зеленский

"Цена вопроса" производства дронов-перехватчиков в Украине – $6 млрд. Об этом на встрече с журналистами 24 июля сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства утверждает, что производство дронов-перехватчиков уже началось.

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"Есть плюсы, есть минусы. Плюсы. Четыре компании – хорошие, способности будут у 10 компаний. Почему говорю, что будут, потому что единичные они произвели, денег у них нет на это", – констатировал президент.

Зеленский добавил, что стоимость производства при этом разная.

"Есть дороже, есть дешевле, немного разные способности, соответственно. Сейчас цена этого вопроса в целом и срочно – $6 млрд", — уточнил он.