Для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно $6 млрд – Зеленський

Володимир Зеленський

"Ціна питання" виробництва дронів-перехоплювачів в Україні – $6 млрд. Про це на зустрічі з журналістами 24 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави стверджує, що виробництво дронів-перехоплювачів вже почалося.

Читайте також Нова ланка ППО. Чи зможуть зенітні дрони закрити небо над Україною

"Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у 10 компаній. Чому кажу – будуть, бо одиничні вони виробили, грошей у них немає на це", – констатував президент.

Зеленський додав, що вартість виробництва при цьому різна.

"Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – $6 млрд", – уточнив він.