Для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно $6 млрд – Зеленський
"Ціна питання" виробництва дронів-перехоплювачів в Україні – $6 млрд. Про це на зустрічі з журналістами 24 липня повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави стверджує, що виробництво дронів-перехоплювачів вже почалося.
"Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у 10 компаній. Чому кажу – будуть, бо одиничні вони виробили, грошей у них немає на це", – констатував президент.
Зеленський додав, що вартість виробництва при цьому різна.
"Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – $6 млрд", – уточнив він.
- Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів – перехоплювачів "шахедів" становить 70%, це майже удвічі більше, ніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС.
- Аналітик Бадрак в коментарі LIGA.net розповів, що на один російський безпілотник потрібно три дрони-перехоплювачі та РЛС.
- 13 липня Зеленський повідомив, що дрони-перехоплювачі за тиждень збили сотні російських безпілотників.
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