Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поставил задачу украинским производителям достичь объема производства, который позволил бы Силам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский посетил предприятие, где производятся дроны-перехватчики.

"Я был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни", – сообщил он.

Президент поставил перед производителями конкретное задание.

"Задание для производителей поставлено четко – это способность Украины в определенное время применять не менее 1000 перехватчиков в сутки", – заявил Зеленский.

Он добавил, что правительство обеспечивает заключение контрактов и ведется постоянная работа с партнерами для обеспечения стабильного финансирования проекта.

Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Фото: ОП
  • Главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "Шахед" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не утратили актуальности, а перехватчикам не хватает РЛС.
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Владимир ЗеленскийОПКдроны-перехватчики