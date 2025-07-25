Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото
Президент Владимир Зеленский поставил задачу украинским производителям достичь объема производства, который позволил бы Силам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Об этом он сообщил в Telegram.
Зеленский посетил предприятие, где производятся дроны-перехватчики.
"Я был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни", – сообщил он.
Президент поставил перед производителями конкретное задание.
"Задание для производителей поставлено четко – это способность Украины в определенное время применять не менее 1000 перехватчиков в сутки", – заявил Зеленский.
Он добавил, что правительство обеспечивает заключение контрактов и ведется постоянная работа с партнерами для обеспечения стабильного финансирования проекта.
- Главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "Шахед" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не утратили актуальности, а перехватчикам не хватает РЛС.
- 10 июля Зеленский подтвердил, что Россия намерена увеличить количество дронов во время атак до 1000 в день, и Украина заявила о наличии мер противодействия.
Комментарии (0)