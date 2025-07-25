Зеленский: Украина должна использовать 1000 дронов-перехватчиков в день – фото

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поставил задачу украинским производителям достичь объема производства, который позволил бы Силам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский посетил предприятие, где производятся дроны-перехватчики.

"Я был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни", – сообщил он.

Президент поставил перед производителями конкретное задание.

"Задание для производителей поставлено четко – это способность Украины в определенное время применять не менее 1000 перехватчиков в сутки", – заявил Зеленский.

Он добавил, что правительство обеспечивает заключение контрактов и ведется постоянная работа с партнерами для обеспечения стабильного финансирования проекта.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП