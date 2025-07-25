Зеленський: Україна має застосовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу – фото
Президент Володимир Зеленський поставив завдання українським виробникам досягти обсягу виробництва, який дозволяв би Силам протиповітряної оборони Збройних Сил України застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський відвідав підприємство, де виробляються дрони-перехоплювачі.
"Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", – повідомив він.
Президент поставив перед виробниками конкретне завдання.
"Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу", – заявив Зеленський.
Він додав, що уряд забезпечує контрактування і йде постійна робота з партнерами для стабільного фінансування проєкту.
- Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів-перехоплювачів "шахедів" становить 70% – це майже удвічі більше, ніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС.
- 10 липня Зеленський підтвердив наміри Росії збільшити кількість дронів під час атак до 1000 на день та заявив про наявність протидії.
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