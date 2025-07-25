Зеленський: Україна має застосовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу – фото

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський поставив завдання українським виробникам досягти обсягу виробництва, який дозволяв би Силам протиповітряної оборони Збройних Сил України застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський відвідав підприємство, де виробляються дрони-перехоплювачі.

"Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя", – повідомив він.

Президент поставив перед виробниками конкретне завдання.

"Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу", – заявив Зеленський.

Він додав, що уряд забезпечує контрактування і йде постійна робота з партнерами для стабільного фінансування проєкту.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП