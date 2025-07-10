Росія планує запускати по 1000 дронів на день. Зеленський заявив про протидію

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтвердив наміри Росії збільшити кількість дронових атак до 1000 на день. Україна вже має ефективну протидію, заявив глава держави під час пресконференції у Римі 10 липня.

Зеленський розповів, що Росія має на меті дестабілізувати українське суспільство тривалими повітряними тривогами й атаками. Президент наголосив, що Україна "буде відповідати".

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"Друга історія у них (росіян — ред.) – план на 1000 дронів… 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, – ми все будемо збивати", – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, вже є підтверджена ефективна технологія одразу від кількох виробників, яка здатна протидіяти "шахедам".

Президент також розповів, що Україна зможе масово виробляти такі дрони, але потрібне відповідне фінансування.

"Ми знайшли рішення як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати", – наголосив глава держави.

Нещодавно командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що Росія зможе застосовувати для ударів по Україні понад 1000 "шахедів" на добу.