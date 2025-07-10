Россия планирует запускать по 1000 дронов в день. Зеленский заявил о противодействии

Володимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Володимир Зеленський подтвердил намерения России увеличить количество дроновых атак до 1000 в день. Украина уже имеет эффективные средства противодействия, заявил глава государства во время пресс-конференции в Риме 10 июля.

Зеленский заявил, что Россия стремится дестабилизировать украинское общество с помощью длительных воздушных тревог и атак. Президент подчеркнул, что Украина "ответит".

"Вторая история у них (у россиян – ред.) – план на 1000 дронов… 700-1000 дронов в день. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, – мы все будем сбивать", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, уже существует подтвержденная эффективная технология от нескольких производителей, способная противодействовать "шахедам".

Президент также сообщил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но для этого необходимо соответствующее финансирование.

"Мы нашли решение как страна. Ученые, инженеры нашли решение. Это ключевой момент. Нам нужны финансы. И мы будем сбивать", – подчеркнул глава государства.

Недавно командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди предупредил, что Россия сможет использовать для ударов по Украине более 1000 "Шахедов" в день.