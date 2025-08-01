Минобороны стало контрактировать перехватчики против "шахедов" в мае 2025: могло ли раньше
Министерство обороны начало контрактировать дроны-перехватчики против "шахедов" РФ в мае 2025 года, говорится в ответе на запрос LIGA.net от государственного предприятия Минобороны "Агентство оборонных закупок".
"Контрактирование дронов-перехватчиков [для противодействия российским атакам "шахедов" и других ударных БпЛА] Агентством начато в мае 2025 года", – сообщили в ведомстве МО, которое отвечает за закупку оружия для украинских военных.
В то же время там отказались назвать, какую именно модель или модели таких перехватчиков АОЗ законтрактировало впервые, поскольку эта информация под грифом "для служебного пользования".
Также, добавили LIGA.net в Агентстве, по состоянию на 30 июля 2025 года оно заключило государственных контрактов на перехватчики на сумму 3,34 млрд грн.
Всего контрактов четыре, три – заключены в июле
23 июля новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что заключено четыре государственных контракта с производителями дронов-перехватчиков.
Руководитель АОЗ Арсен Жумадилов в тот же день заявлял, что, в частности, три контракта были заключены 22 июля.
По данным общественной организации "Центр противодействия коррупции", первый из четырех контрактов был заключен в конце июня.
Можно ли было законтрактировать раньше
Дроны-перехватчики начали использоваться Силами обороны с лета 2024 года, объяснял в статье для LIGA.net военный аналитик Валентин Бадрак, отмечая, что такие перехваты преимущественно касались разведдронов РФ, поскольку БпЛА типа Shahed значительно сложнее перехватить.
Первое видео, как украинский беспилотник успешно сбивает Shahed, появилось в мае 2025 года – речь идет о дроне-перехватчике Sting ("Жало"), созданном группой "Дикие шершни".
Сбор средств на изготовление перехватчиков Sting "Шершни" впервые объявили в конце октября 2024 года.
"Поэтому если бы у государства был единый центр принятия решений по развитию всех беспилотных систем и смежных инновационных решений, а также в режиме военного времени работали оборонное и промышленное министерства, города Украины не столкнулись бы летом 2025 года с разрушением жилых массивов Россией", – высказывал мнение для LIGA.net Бадрак.
- В начале июля руководитель Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявлял, что анализ разведывательных данных свидетельствует: Россия сможет применять для ударов по Украине более 1000 "шахедов" в сутки.
- В конце июля президент Владимир Зеленский сообщал, что утвержден план выйти на применение 500-1000 дронов-перехватчиков в сутки для сбивания беспилотников РФ.
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